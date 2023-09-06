Manisa'da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı Manisa'da Manisa'da işçi servisinin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağıya düşerek takla atması sonucu yaralanan 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Manisa'da Soma'dan Akhisar'daki bir fabrikaya işçi taşıyan Recep İ. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada ters dönen minibüste bulunan 12 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları güvenli bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastanede tedavi altına alındılar

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Akhisar ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada minibüste bulunan yolcu Ali İrel, bir anda minibüsün dönüş yaptığını ve bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya düştüklerini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.