Petrol
102.5
0.33%
Euro
15.76
-0.43%
Dolar
14.80
0.21%
Altın
906.90
0.55%
Borsa
2413
-2.79%
Bitcoin
584.944
0.53%
BTXN Coin
20.50
-1.48%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Manisa'da kablo tamir ederken elektrik akımına kapılan işçi öldü

    Kula ilçesinde çalıştığı tarladaki su motoru kablosunu onarmak isteyen 62 yaşındaki adam, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
    • 26.04.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da kablo tamir ederken elektrik akımına kapılan işçi öldü

    Manisa'da elektrik akımı tehlikesi, bir can daha aldı.

    Kula ilçesi Başıbüyük Mahallesi'ndeki 62 yaşındaki Yunus Koral, çalıştığı tarladaki su motorunun elektrik kablosunu tamir etmek istedi.

    Su motorunun yanında hareketsiz bulundu

    Bu esnada akıma kapılan Koral, çalışma arkadaşları tarafından su motorunun yanında hareketsiz yatarken bulundu.

    AA'da yer alan bilgiye göre, olay bölgedeki vatandaşlar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

    Akıma kapılıp can verdiği tespit edildi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrolünde Koral'ın olay anında yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Manisa da kablo tamir ederken elektrik akımına kapılan işçi öldü #1

    Manisa da kablo tamir ederken elektrik akımına kapılan işçi öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    'Rus yakıtına bağımlılık sürdürülemez'
    Dünya

    'Rus yakıtına bağımlılık sürdürülemez'

    Bir dizi daha reytinglere kurban gitti, izleyiciler kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi
    Medya

    Bir dizi daha reytinglere kurban gitti, izleyiciler kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir