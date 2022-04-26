Manisa'da kablo tamir ederken elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kula ilçesinde çalıştığı tarladaki su motoru kablosunu onarmak isteyen 62 yaşındaki adam, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Manisa'da elektrik akımı tehlikesi, bir can daha aldı.

Kula ilçesi Başıbüyük Mahallesi'ndeki 62 yaşındaki Yunus Koral, çalıştığı tarladaki su motorunun elektrik kablosunu tamir etmek istedi.

Su motorunun yanında hareketsiz bulundu

Bu esnada akıma kapılan Koral, çalışma arkadaşları tarafından su motorunun yanında hareketsiz yatarken bulundu.

AA'da yer alan bilgiye göre, olay bölgedeki vatandaşlar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Akıma kapılıp can verdiği tespit edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrolünde Koral'ın olay anında yaşamını yitirdiğini tespit etti.