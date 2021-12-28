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- Manisa'da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
Manisa'da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı
Sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
- DHA
- 28.12.2021 - 08:40
- Güncelleme : 28.12.2021 - 09:20
Manisa'nın Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
6 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ
İnceleme yapan ekipler, H.H.G., S.G., İ.Ö., V.N., S.D. ve Y.B.'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 4 arama aparatı, 1 pil, 1 kulaklık aparatı, 2 kürek, 2 çapa, 1 keser, 1 murç, içerisine dedektör konulan 1 torba, 4 çift eldiven, 12 metrelik ip bulundu.
Ayrıca tümülüs çevresinde yapılan kontrolde zeytinlik içerisinde 1 kazılmış mezar ve 1 üzeri toprakla yeni kapatılmış alan bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.