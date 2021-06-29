Bir kafede eşini darbeden zanlıya kadın müşterilerin müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa’nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir kafede T.Ç, masada bebeğiyle oturan eşi İ.Ç'nin başına bardakla vurdu.

T.Ç. daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla eşine saldırdı.

Bunun üzerine kafedeki müşteri iki kadın T.Ç'ye müdahalede bulundu. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli T.Ç. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, T.Ç'nin eşine ve kendisine müdahalede bulunan 2 kadın müşteriye saldırması, koşarak kafeden kaçması yer alıyor.

Görüntüye darbedilen İ.Ç'nin bebeğini koruması ve eşinin vücudunda bıçaklamaya çalıştığı yeri kontrol etmesi yansıyor.

Manisa'da kafede karısını darbeden zanlıya kadınların müdahalesi VİDEO