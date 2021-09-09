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    Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Kavşakta seyir halinde olan kasa yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, aracın içinden acil servis ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 09:52
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    Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Çataltepe kavşağında sabah saatlerinde kaza yaşandı.

    Sarıgöl yönüne giden 27 yaşındaki Oğulcan Kökten yönetimindeki 45 SK 347 plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyon, 57 yaşındaki Ali Kaya yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Manisa da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #1

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada otomobil sürücüsü Ali Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Gökhan Yener, Güler Uçar ve kamyon sürücüsü Oğulcan Kökten yaralandı.

    Manisa da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar kaza yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

    Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

    Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Manisa da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #3

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