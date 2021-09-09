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Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kavşakta seyir halinde olan kasa yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada, aracın içinden acil servis ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.