Manisa'da kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi

İHA
Manisa'da Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında belediyeye ait tırın dorsesinde bulunan iş makinesi, Uluderbent Mahallesi Sabancı rampasından çıktığı sırada arka kapaklarının açılması sonucu, rampa aşağıya düştü.
Rampa aşağı boşta giden iş makinesi, önce yol kıyısında bulunan elektrik direğini devirdi ardından da E.Y.'ye ait park halindeki otomobili ezerek durabildi.
Facia önlendi
Olay anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi yaşanabilecek bir faciayı önledi.
Kağıt gibi ezildi
Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, otomobilin kağıt gibi ezilmesi dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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