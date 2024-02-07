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Manisa'da kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi

Manisa'da kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili ezdi Alaşehir ilçesinde tırın dorsesinde taşınan iş makinesi, dorsenin kapaklarının açılması sonucu rampa aşağıya düştü. İş makinesi, park halindeki bir otomobili ezerek durabilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.