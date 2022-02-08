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    Manisa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 01:00
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    Manisa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Manisa Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, S.S. (33) yönetimindeki kamyonet, Metin Yavuz (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

    Kazada motosiklet sürücüsü genç ve yanında bulunan Kerem Yavuz (17) ağır yaralandı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Metin Yavuz hastanede hayatını kaybederken, Kerem Yavuz ise Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Manisa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı #1

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