- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Manisa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
- İHA
- 08.02.2022 - 01:00
Manisa Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, S.S. (33) yönetimindeki kamyonet, Metin Yavuz (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü genç ve yanında bulunan Kerem Yavuz (17) ağır yaralandı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Metin Yavuz hastanede hayatını kaybederken, Kerem Yavuz ise Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne sevk edildi.