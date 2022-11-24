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    Manisa'da kamyonette cesedi bulunan kişinin katili kuzeni çıktı

    Kamyonette boynundan vurulmuş şekilde bulunan adamın katilinin, amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı; şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 24.11.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:43
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    Manisa'da kamyonette cesedi bulunan kişinin katili kuzeni çıktı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde, araç içerisinde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

    Bunun üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 45 yaşındaki Hüseyin Tarım'ın boynunda kan izleri bulunduğunu fark etti.

    Yapılan incelemede boynundan tüfekle vurulan Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Katilinin bulunması için çalışma başlatıldı

    Özel bir şirkette nakliye işleri yapan Tarım'ın, dün gece de evine gitmediği öğrenilirken kim ya da kimler tarafından saldırıya uğradığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    Manisa da kamyonette cesedi bulunan kişinin katili kuzeni çıktı #1

    Amcasının oğlu tarafından öldürüldü

    Soruşturmayı genişleten ekipler, Hüseyin Tarım'ın, 26 yaşındaki amcasının oğlu M.T.  tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

    Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T. ilk ifadesinde, Hüseyin Tarım'ın evinin önüne gelerek taşkınlık çıkardığını ve bunun üzerine sinirlenerek öldürdüğünü itiraf etti.

    İHA'nın haberine göre, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Manisa da kamyonette cesedi bulunan kişinin katili kuzeni çıktı #2


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