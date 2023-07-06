Manisa'da karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi'nde seyir halinde olan Nadir S. (69) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüjü aştı, ardından karşı şeride geçti.

O sırada ters istikamette seyir halinde olan Ö.E. (36) idaresindeki kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobilde yolcu konumunda bulunan Şükran Göralp'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Nadir S., eşi Nurdan S. (62) ile kamyonet sürücüsü Ö.E. ambulans ile Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.