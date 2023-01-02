Manisa’da katledilen kadın toprağa verildi, kızının feryatları yürek yaktı

Dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Necati A. tarafından öldürülen Mutlu Menekşe’nin cansız bedeni toprağa verildi. Menekşe’nin kızının ağıtları, yürekleri sızlattı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 57 yaşındaki Necati A., dini nikahla birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe’yi (48) öldürüp, metruk bir binanın girişine gömdüğü gerekçesi ile gözaltına alındı.

Necati A.’nın adının, bir cinayete ilk defa karışmadığı öğrenildi. Daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıkan Necati A.'nın, 2 yıl önce koronavirüs tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Cesedi, diğer eşlerini de öldürdüğü metruk binaya götürdü

Necati A., Mutlu Menekşe'yi 30 Aralık günü öğleden sonra yaşadıkları kaçak binada öldürdükten sonra evlerinin yakınındaki kendilerine ait olan ve daha önceki eşlerini de öldürdüğü metruk binanın tuvaletinin yanına kazdığı kuyuya gömdüğünü itiraf etti.

İtiraf üzerine bölgede yapılan çalışmada, Menekşe’nin cansız bedeni bulundu. İHA’nın haberine göre; başında darp izi bulunan Mutlu Menekşe'nin cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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Cansız bedenini el arabası ile taşıdı

Necati A.'nın, Mutlu Menekşe'yi, beton direk taşımak için kullanılan el arabasıyla 30 Aralık akşamı saat 22.00 sıralarında etrafta kimse olmadığı sırada taşıyarak kazdığı çukura gömdüğü tespit edildi.

Kokmasın diye kireç detayını unutmadı

Çukurun hemen yanında, ceset kokmasın diye getirdiği kireç torbaları ve cesedi taşıdığı el arabası bulundu. Necati A.'nın ilk eşi Emine A.'yı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma A.'yı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Menekşe’nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim etti.

Kızı sinir krizi geçirdi

Afyonkarahisar kent merkezinde düzenlenen cenaze töreninde sinir krizi geçiren Menekşe’nin kızı Gaye Y. (22), “Bırakın bir kez sarılayım.” diyerek gözyaşı döktü.

Gaye Y., güçlükle sakinleştirildi. Menekşenin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Bayraktepe Mezarlığ’ında toprağa verildi.