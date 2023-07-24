Manisa'da kaza: Şoför ve 2 oğlu yaralı Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Cevriye Soylu kontrolündeki otomobil, ilk olarak kamyonete ardından da otomobile çarparak durabildi. Soylu ve 2 oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA Manisa Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Cevriye Soylu'nun kullandığı 35 AJU 387 plakalı otomobil direksiyon kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip, önce Muharrem Evgin (47) idaresindeki 45 TA 580 plakalı kamyonete, ardından da Mustafa Kanat (32) idaresindeki 35 CAL 69 plakalı otomobile çarparak durdu. Anne ve 2 oğlu yaralandı Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan otomobil sürücü Cevriye Soylu, ekipler tarafından güçlükle çıkarılırken, yaralanan yanındaki oğulları Furkan Efe Soylu (7) ve Kaan Soylu (14) ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altında Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cevriye Soylu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer iki araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.