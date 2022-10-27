Petrol
94.16
0.05%
Euro
18.8132
0.23%
Dolar
18.6263
0.10%
Altın
996.51
0.11%
Borsa
3976
0.03%
Bitcoin
390.176
3.52%
BTXN Coin
10.65
-1.02%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

    Manisa'da kaza yapan araçta karı koca ağır yaralandı

    Manisa'da seyir halindeki hafif ticari aracın, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araçta bulunan karı koca ağır yaralandı.
    • 27.10.2022 - 01:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da kaza yapan araçta karı koca ağır yaralandı

    Ankara-İzmir E96 Kara Yolu, Demirci Kavşağı'nda, Kula istikametinden, Salihli yönüne doğru gitmekte olan İbrahim Tümer (70) yönetimindeki 35 N 5407 plakalı hafif ticari araç, Muzaffer Ü. (65) idaresindeki 03 VS 686 plakalı kamyona ışıklı kavşakta arkadan çarptı.

    Araç şarampole devrildi

    Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Takla atarak şarampole devrilen araçta bulunan sürücü ve eşi Hatice Tümer’i (70) sıkıştıkları yerden Manisa İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri çıkardı.

    Manisa da kaza yapan araçta karı koca ağır yaralandı #1

    2 yaralının hayati tehlikesi sürüyor

    İHA'nın haberine göre, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından yaralı sürücü ve eşi, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Manisa da kaza yapan araçta karı koca ağır yaralandı #2

    Manisa da kaza yapan araçta karı koca ağır yaralandı #3

    Manisa da kaza yapan araçta karı koca ağır yaralandı #4


    Erkan Yolaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? Erkan Yolaç sağlık durumu...
    Gündem

    Erkan Yolaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hastalığı ne? Erkan Yolaç sağlık durumu...

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın
    Advertorial

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın

    Aidat ödemeyene sıcak su yaptırımı Yargıtay'dan döndü
    Emlak

    Aidat ödemeyene sıcak su yaptırımı Yargıtay'dan döndü

    Görüş Bildir