Manisa'da kilolu şahsın cansız bedeni yük asansörüyle taşındı Manisa'da birkaç gün önce evinde öldüğü belirlenen bir şahıs, ağır kilosu nedeniyle yük asansörü ile 3'üncü kattaki balkondan çıkarıldı.

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi sakinlerinin gelen koku üzerine polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali G. (43) ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ali G.'nin birkaç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yük asansörü ile indirildi

Hayatını kaybeden Ali G.'nin cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince devreye özel bir firmaya ait yük asansörü girdi.

Ali G.'nin cansız bedeni 3'üncü katta bulunan balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak aşağıya indirildi.

Taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları üzüntülü anlar yaşarken Ali G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ali G.'nin bir süredir çeşitli hastalıklardan tedavi gördüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)