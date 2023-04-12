Manisa'da koca vahşeti: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Manisa’nın Salihli ilçesinde öfkeli koca, 3 çocuğunun annesi olan tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA

Bir kadın daha kocası tarafından vahşice katledildi..

Bu kez adres Manisa.

Salihli’nin Mersindere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Alirıza Aydoğan, 46 yaşındaki eşi Serap Aydoğan ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışmaya başladı.

5 yerinden bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap Aydoğan’ı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serap Aydoğan, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Serap Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Olayın ardından 3 çocuk babası Alirıza Aydoğan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olay öncesi Serap Aydoğan’ın, koruma tedbir kararının mevcut olmadığı öğrenildi.