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    Manisa'da kombi hırsızları yakalandı

    Salihli ilçesinde, kendilerini yetkili kombi servisi çalışanı olarak tanıtarak evlerden aldıkları kombileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
    • AA
    • 09.01.2021 - 04:52
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 07:35
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    Manisa'da kombi hırsızları yakalandı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, polis ekipleri ilçede son dönemde artan kombi hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Ekipler, internette kendilerini "yetkili kombi servisi" olarak  gösteren ilanlar veren 2 kişiyi takibe aldı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Tamir için arayan müşterilerin evlerinden aldıkları kombileri sattıkları tespit edilen D.L. (20) ve A.S. (22) gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.L. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Manisa'da kombi hırsızları yakalandı İZLE

    Manisa da kombi hırsızları yakalandı #1

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