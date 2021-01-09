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Manisa'da kombi hırsızları yakalandı
Salihli ilçesinde, kendilerini yetkili kombi servisi çalışanı olarak tanıtarak evlerden aldıkları kombileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
- AA
- 09.01.2021 - 04:52
- Güncelleme : 09.01.2021 - 07:35
Manisa'nın Salihli ilçesinde, polis ekipleri ilçede son dönemde artan kombi hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, internette kendilerini "yetkili kombi servisi" olarak gösteren ilanlar veren 2 kişiyi takibe aldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Tamir için arayan müşterilerin evlerinden aldıkları kombileri sattıkları tespit edilen D.L. (20) ve A.S. (22) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.L. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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