Manisa'da kontrolden çıkan otomobil 3 kişinin sonu oldu Manisa'da bir düğün salonu işletmesi önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Balıkesir istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü Burak Korkmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında seyir halinde olan elektrikli bisiklete ve park halindeki iki otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası otomobil yol kenarındaki su kanalı düşerek ters takla atarken olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

3 kişi can verdi

Aracı içerisinde sıkışan sürücü Burak Korkmaz (21) ile yol kenarına savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman Koçer (43) ve arkasındaki Özbek uyruklu yolcu Naima Uramova (38) yaşamını yitirdi.

Savcının incelemesi ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücü Burak Korkmaz'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.