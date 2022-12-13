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    Manisa'da kontrolden çıkan tır, otomobile çarptı

    Kula'da yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarptı. Yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.
    • 13.12.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:58
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    Manisa'da kontrolden çıkan tır, otomobile çarptı

    Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında, saat 14.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

    İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Tarık Aksakal idaresindeki 06 BAZ 656 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, aynı yönde seyreden Mehmet Ali Erim idaresindeki 55 ABN 346 plakalı otomobile yandan çarptı.

    2 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına düştü.

    Kazanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız Yılmaz (38) ve Gülseren Erim (59) yaralandı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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