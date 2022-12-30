Petrol
83.55
0.11%
Euro
19.9574
-0.15%
Dolar
18.7193
0.07%
Altın
1.093
0.15%
Borsa
5529
0.00%
Bitcoin
313.342
-0.28%
BTXN Coin
5.78
-4.77%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Manisa'da köpeklerden kaçarken düştü

    İşten çıktığı sırada yolda yürüyen adam, çok sayıda köpeğin kendisine saldırması sonucu düşerek yaralandı.
    • 30.12.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da köpeklerden kaçarken düştü

    Başıboş sokak köpekleri korku salmaya devam ediyor.

    Vatandaşların sokağa çıkmasına engel olan başıboş köpekler bir yıl içerisinde birçok can aldı.

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işten çıktıktan sonra sağlık kampüsü bahçesi içerisinden durağa yürüyen Ramazan Özmen'e, çok sayıda köpek saldırdı.

    Köpeklerden kaçarken düştü

    Köpeklerin ısırmasından korunmaya çalışan Özmen, kaçtığı sırada düşerek ayağından ve elinden yaralandı.

    Bu sırada Özmen’i gören kampüsün güvenlik görevlileri, hemen koşarak köpekleri uzaklaştırdı.

    Manisa da köpeklerden kaçarken düştü #1

    Telefonu kullanılamaz hale geldi

    Güvenlik görevlilerinin yanına sığınan Özmen, daha sonra düştüğü sırada telefonunun da kırılarak kullanılamaz hale geldiğini fark etti.

    "8-10 köpeğin saldırısına uğradım"

    Köpekler için bir çözüm bulunması yönünde çağrı yapan Özmen, "İşten çıktım otobüse binmek üzere durağa giderken 8-10 köpeğin saldırısına uğradım. Bir tanesi arka baldırımdan tuttu. Tam ısırmak üzereyken kendimi yere attım. Yere düşünce dizimden yaralandım. Ayağımda ve elimde yaralar var. Yeni aldığım telefonum kırıldı. Çok kötü durumdayım. Hem psikolojim bozuk hem de yaralıyım.

    Bu işe çözüm bulsunlar. Dün de başka birine saldırdı bu köpekler. Bir kerelik bir olay değil. Köpekleri burada besleyenler var. Bu yüzden köpekler de burada çoğalıyor. Ben bunun hesabını kime soracağım? Benim psikolojim bozuldu, bunu kim düzeltecek? Bize de yazık günah. Şu an belki de ayağımda kırık var. Hastaneye gideceğim." dedi.

    Manisa da köpeklerden kaçarken düştü #2

    Köpekler bölgede gezmeye devam ediyor

    Özmen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpeklerin halen bölgede bulunduğu dikkat çekti.

    Konuya ilişkin tutunak tutuldu

    İHA'nın haerine göre, köpek saldırısı üzerine Sağlık Kampüsü güvenlik görevlileri de olayla ilgili tutanak tuttu.

    Manisa da köpeklerden kaçarken düştü #3

    Manisa da köpeklerden kaçarken düştü #4


    '15 Temmuz'dan en çok polis teşkilatı etkilendi'
    Gündem

    '15 Temmuz'dan en çok polis teşkilatı etkilendi'

    Tekirdağ'daki marketlere yılbaşı denetimi
    Gündem

    Tekirdağ'daki marketlere yılbaşı denetimi

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir