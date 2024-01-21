Manisa'da korkunç kaza: 1'i ağır 5 yaralı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atıp karşı şeride geçtiği kamyonet karşıdan gelen iki araca çarparak büyük bir kazaya sebep oldu. Korkunç kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Manisa'da gerçekleşen kaza, dehşete düşürdü.

Kaza saat 18.00 sularında Salihli ilçesinde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 araca çarptı

Yusuf Ç.'nin yönetiminde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki refüje çarptı.

Elektrik direğini ve refüjde bulunan ağacı devirdikten sonra refüjü aşan kamyonet, karşı yönden gelen sürücülerinin İbrahim E. ve Ali İhsan Ö. olduğu iki araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Korkunç kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Ç. ve içerisindeki yolculardan Fatma Ç. ve Nisa Nur Ç. ile İbrahim E. yönetiminde olan otomobilde bulunan Tolga G. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Tolga G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)