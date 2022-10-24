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- Manisa'da korkunç kaza: 2 çocuk kurtarılamadı
Manisa'da korkunç kaza: 2 çocuk kurtarılamadı
Sarıgöl ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak üzüm bağına devrilen araçta 7 kişi sıkıştı. Araçtan çıkarılan 8 ve 1 yaşındaki kız çocukları müdahalelere rağmen can verdi.
- 24.10.2022 - 10:39
- Güncelleme : 24.10.2022 - 11:30
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan korkunç kaza can aldı.
Sarıgöl-Denizli yolu üzerinde ilerleyen 35 yaşındaki Bilal B. kontrolündeki hafif ticati araç, Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontolden çıktı.
Bu etkiyle üzüm bağına devrilen araçta 7 kişi sıkıştı.
Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Minik çocuklar kurtarılamadı
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Asiye K. (8) ve Elif Ebrar K.(1), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.