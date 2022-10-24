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    Manisa'da korkunç kaza: 2 çocuk kurtarılamadı

    Sarıgöl ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak üzüm bağına devrilen araçta 7 kişi sıkıştı. Araçtan çıkarılan 8 ve 1 yaşındaki kız çocukları müdahalelere rağmen can verdi.
    • 24.10.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:30
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    Manisa'da korkunç kaza: 2 çocuk kurtarılamadı

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan korkunç kaza can aldı.

    Sarıgöl-Denizli yolu üzerinde ilerleyen 35 yaşındaki Bilal B. kontrolündeki hafif ticati araç, Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontolden çıktı.

    Bu etkiyle üzüm bağına devrilen araçta 7 kişi sıkıştı.

    Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Minik çocuklar kurtarılamadı

    Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Asiye K. (8) ve Elif Ebrar K.(1), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Manisa da korkunç kaza: 2 çocuk kurtarılamadı #1

    Manisa da korkunç kaza: 2 çocuk kurtarılamadı #2


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