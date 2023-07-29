Manisa'da korkutan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı Kula ilçesinde bilinmeyen nedenle başlayan makilik alandaki yangına ekipler anında müdahale etti. 3 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İHA

Manisa'da yangın paniği yaşandı.

Kula ilçesinde yaşanan olayda, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler müdahale etti

Rüzgarlı havanın da etkili olduğu yangın kısa sürede geniş alana yayılırken, 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arasöz, 9 itfaiye, 60 orman personeli, 20 itfaiye personeli, 20 jandarma personeli ve mahalleli vatandaşlar da şahsi traktör ve tankerleri ile yangına karadan müdahale etti.

Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Demirci ve Sarıgöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

3 saat sonunda kontrol altına alındı

Yangın söndürme çalışmaları, yaklaşık 3 saatlik karadan ve havadan yapılan zamanında müdahaleler ile ormanlık alana sıçramadan kontrol atına alındı.

80 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde itfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.