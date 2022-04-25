Manisa'da kuruyan göl çağrısı yapan muhtara para cezası

Kuruyan Marmara Gölü'nün yeniden canlandırılması için defalarca çağrı yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amacıyla sürdüğü belirlendi. Muhtara para cezası verildi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde yer alan Marmara Gölü, bir süredir kuraklıkla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz yıl kuruyan göl, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' unvanlarını ne yazık ki geride bıraktı.

7 mahalleden 2 bin kişinin geçimini sağlayan gölün kurumasıyla kayıklar karaya oturdu. Balıkçılık tamamen bitti.

Sazlıklar yakıldı, traktör sürüldü

Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü. Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı.

2 milyondan fazla para cezası verildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile bölgeyi taradı. Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. Daha önce de 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.

Muhtarın 15 dönüm araziyi işgal ettiği tespit edildi

Kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun, 8 Nisan'da göl arazisini işgal ettiği tespit edildi.

Muhtar Selvioğlu hakkında, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

İlk ceza Doğa Koruma ve Milli Parklardan verildi

DHA'dan aktarıldığına göre, jandarma tutanağının ardından Muhtar Selvioğlu'na ilk işlem, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapıldı. Göl arazisinin daha önce kuruyan yerini dikkate alan kurum, muhtara 1865 TL para cezası uyguladı. DSİ'nin ise uygulayacağı para cezası öncesi, komisyon raporunun tamamlanmasını beklendiği bildirildi. Öte yandan, Salihli Kaymakamlığı'nda ifadesine başvurulan muhtar hakkında ise idari işlem sürüyor.