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Manisa'da, lise öğretmeni hakkında Atatürk'e hakaret iddiasıyla suç duyurusu

Manisa'da, lise öğretmeni hakkında Atatürk'e hakaret iddiasıyla suç duyurusu

Soma’da, bir lisede fizik öğretmeni olan Mehmet Emin B. hakkında, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.