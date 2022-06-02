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    Manisa'da, lise öğretmeni hakkında Atatürk'e hakaret iddiasıyla suç duyurusu

    Soma’da, bir lisede fizik öğretmeni olan Mehmet Emin B. hakkında, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
    • 02.06.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:19
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    Manisa'da, lise öğretmeni hakkında Atatürk'e hakaret iddiasıyla suç duyurusu

    Manisa’nın Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, bir lisede fizik öğretmenliği yapan Mehmet Emin B., iddiaya göre şubat ayında ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edince, öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi.

    Devreye, İlçe Emniyet Müdürlüğü girdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaymakamlık da idari soruşturma başlattı.

    DHA’nın haberine göre, iki sürecin de devam ettiği bildirildi.

    ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ iddiası

    Dün de Soma Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimi adına adliyeye gelen avukat Rıfat Çelik, öğretmen hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    İddialarla ilgili açıklama yapmayan öğretmeni, Soma Eğitim-İş sendikası da kınadı.

    Manisa da, lise öğretmeni hakkında Atatürk e hakaret iddiasıyla suç duyurusu #1


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