Makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevler, saatler süren müdahale sonunda kontrol altına alınabildi.

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hayallı Mahallesi’nde, saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek ormanlık alan sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, 14 adet arozöz ve 3 dozer sevk edildi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Selendi ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Yerlerim bölgelerine uzak bir noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları ile 4 saatte kontrol altına alınabildi.

5 HEKTARLIK ALANA ZARAR VERDİ

Mahalle halkı, ekiplere yardım edebilmek için seferber oldu.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, 5 hektarlık alana zarar verdi.

Manisa’da makilik alanda başlayan yangın söndürüldü VİDEO

