Manisa'da mantar toplarken kayboldu, bulunduğunda sevinçten ağladı

Manisa’da mantar toplamak için sabah saatlerinde ormanlık alana giden ve kaybolan yaşlı adam akşam saatlerinde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde G.Ö. isimli bir vatandaş 112 acil çağrı merkezini arayarak, akrabası olan Mehmet V. (79)’nin cumartesi saat 10.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla Akhisar’ın Kulaksızlar Mahallesine gittiğini daha sonra kendisini telefon ile arayarak kaybolduğunu söylediğini ve Mehmet V.’nin halen eve dönmediğini bildirdi.

JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ BULDU

Olay ile ilgili olarak 4 Jandarma asayiş timi ve 1 AFAD ekibi ile Mehmet V.’nin kaybolduğunu söylediği alandaki lokasyonda ve çevresinde yapılan yoğun aramalar sonucu bulundu.

Çalılıkların arasında kalan Mehmet V.’yi olduğu yerden çıkaran ekipler yaşlı adamı korkmaması konusunda teselli etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kendisini bulan ekiplere ’'Allah sizlerden razı olsun'’ diyen yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet V. kontrol amaçlı olarak ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.