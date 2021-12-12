Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
701.398
1.12%
BTXN Coin
41.49
0.50%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Manisa'da mantar toplarken kayboldu, bulunduğunda sevinçten ağladı

    Manisa’da mantar toplamak için sabah saatlerinde ormanlık alana giden ve kaybolan yaşlı adam akşam saatlerinde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 00:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da mantar toplarken kayboldu, bulunduğunda sevinçten ağladı

    Manisa’nın Akhisar ilçesinde G.Ö. isimli bir vatandaş 112 acil çağrı merkezini arayarak, akrabası olan Mehmet V. (79)’nin cumartesi saat 10.00 sıralarında mantar toplamak amacıyla Akhisar’ın Kulaksızlar Mahallesine gittiğini daha sonra kendisini telefon ile arayarak kaybolduğunu söylediğini ve Mehmet V.’nin halen eve dönmediğini bildirdi.

    JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ BULDU

    Olay ile ilgili olarak 4 Jandarma asayiş timi ve 1 AFAD ekibi ile Mehmet V.’nin kaybolduğunu söylediği alandaki lokasyonda ve çevresinde yapılan yoğun aramalar sonucu bulundu.

    Çalılıkların arasında kalan Mehmet V.’yi olduğu yerden çıkaran ekipler yaşlı adamı korkmaması konusunda teselli etti.

    Manisa da mantar toplarken kayboldu, bulunduğunda sevinçten ağladı #1

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Kendisini bulan ekiplere ’'Allah sizlerden razı olsun'’ diyen yaşlı adam gözyaşlarına hakim olamadı.

    Mehmet V. kontrol amaçlı olarak ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir