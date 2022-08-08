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    Manisa'da meydana gelen 2 ayrı kazada 11 kişi yaralandı

    Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 11 kişi yaralandı.
    • 08.08.2022 - 16:19
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    Manisa'da meydana gelen 2 ayrı kazada 11 kişi yaralandı

    İzmir-Ankara karayolundaki alt geçitte trafik kazası olayı meydana geldi.

    Manisa'da Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı tır, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    3 kişi yaralandı

    Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Sürücü Koç ile yanındaki Pelin Koç (47) ve Damla Koç yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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    30 daki sonra bir kaza daha oldu

    Öte yandan 30 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı.

    Manisa'da Ankara'dan İzmir yönüne giden Ufuk Aydoğan (35) yönetimindeki 20 AGM 471 plakalı tırın şoförü yavaşladı.

    Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp tıra çarptı.

    8 kişi yaralandı

    Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı. Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İki kaza hakkında soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; polis, her iki kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.

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