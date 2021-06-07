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- Manisa’da motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü
Manisa’da motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü
Virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 07.06.2021 - 07:08
- Güncelleme : 07.06.2021 - 08:55
Manisa’nın Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Sulu Sokak üzerinde Halil Tarcan (49) yönetimindeki 45 ZC 7695 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi.
Sürücü Tarcan, devrilen motosikletinin altında kaldı.
Yoldan geçen bir kişi, tarlada birinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
KAZA YAPTIĞI YERDE CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ve savcının incelemesinin ardından Halil Tarcan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.