Manisa'da motosikletlye sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken öldü Motosikletiyle seyir halindeyken başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek başını yere çarpan genç adam hayatını kaybetti.

İHA

Yurt genelinde en önemli sorunlarımızdan bir tanesi başıboş sokak köpekleri...

Sokakta köpek olmaz dedikçe her gün artan sayıları nedeniyle halk sağlığı ciddi bir tehdit altında kalıyor.

Öyle ki sokaklarda oynayamayan çocukların, rahatça yürüyemeyen vatandaşların sayısı bir hayli fazla.

Onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan sokak köpekleri gün geçtikçe yeni olaylarla gündeme geliyor.

Motosiklette köpek saldırısına uğradı

Manisa'nın Demirci ilçesinde dün akşam saatlerinde Demirci'nin Bahçeler Mahallesi'nde yeni bir olay yaşandı.

Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dayı (34) isimli genç, 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Kafasını betona çarptı

Dayı, köpeklerden kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bu sırada motosikletin devrilmesi sonucunda genç sürücü başını beton zemine çarparak yaralandı.

Genç adam hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın hayatını kaybettiğini ifade etti.