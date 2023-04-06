Manisa'da namazda kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'ndeki Uncubozköy Camisi'nde dün akşam Nazmi Başaran, teravih namazı kılarken fenalaşarak yere yığıldı.

Başaran'a ilk müdahaleyi, camideki namaz kılan aynı zamanda doktor olan Yunusemre Başkanı Mehmet Çerçi yaptı.

Çerçi'nin kalp masajı, kadınlar bölümünden bir hemşirenin de suni solunum yaptığı Başaran, gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Nazmi Başaran, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi sürüyor

Başaran’ın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Namazda kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı #1
Namazda kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı #2