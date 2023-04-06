Manisa'da namazda kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı Yunusemre ilçesinde, teravih namazı kılarken kalp krizi geçiren Nazmi Başaran'a ilk müdahaleyi, bu sırada camide bulunan aynı zamanda doktor olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi yaptı.

DHA Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'ndeki Uncubozköy Camisi'nde dün akşam Nazmi Başaran, teravih namazı kılarken fenalaşarak yere yığıldı. Başaran'a ilk müdahaleyi, camideki namaz kılan aynı zamanda doktor olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi yaptı. Çerçi'nin kalp masajı, kadınlar bölümünden bir hemşirenin de suni solunum yaptığı Başaran, gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırıldı Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Nazmi Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürüyor Başaran’ın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.