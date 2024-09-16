Manisa'da Narin için ismini değiştirdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nevzat Temel isimli vatandaş, Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla ismi geçen Nevzat B. ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 54 yaşındaki Nevzat Temel, isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla tutuklanan Nevzat B. ile aynı ismi taşıyan Nevzat Temel, yaşanan olaydan etkilendiğini belirterek ismini değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

"ÇOK ETKİLEDİ VE BÖYLE BİR ŞAHIS İLE AYNI İSMİ TAŞIMAK İSTEMEDİM"

Turgutlu Adliyesine avukatı aracılığıyla verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin,mutluluk gelsin." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)