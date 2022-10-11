Manisa'da narkotik operasyonu: 1 haftada 18 kişi tutuklandı

Narkotik ekipleri tarafından 3-10 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyon sonucunda fazla sayıda madde ele geçirilirken, 18 zehir taciri de cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine darbe değerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucunda, fazla sayıda maddeye el konuldu.

Ele geçirilenler

3-10 Ekim tarihleri arasında operasyon yürüten ekipler, 400.24 gram metamfetamin, 34 bin 545 adet sentetik ecza hapı, 212.30 gram esrar, 1160 adet ecstasy hap, 102 gram skunk maddesi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 106 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve 11 bin 10 TL para ele geçirdi.

18 kişi cezaevini boyladı

Bu kapsamdaki 82 olayda 113 şüpheli şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 18 şüpheli, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.