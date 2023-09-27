Manisa'da nöbet geçirip yola düştü, otomobil çarpmasıyla can verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Belediye personeli olan babası Veli Kızılkaya’nın (51) kullandığı 45 ACY 943 plakalı motosiklette seyahat eden yemek firması çalışanı Yaşar Kızılkaya (22), epilepsi nöbeti geçirip, yola düştü.
Yere düşen gence otomobil çarptı
Durumu fark eden Kızılkaya, oğlunun yanına gitmek için motosikleti yol kenarına park etti.
Bu sırada arkadan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kızılkaya'ya çarpıp kaçtı.
Olay yerinde can verdi
Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşar Kızılkaya'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)