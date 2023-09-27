Manisa'da nöbet geçirip yola düştü, otomobil çarpmasıyla can verdi Turgutlu ilçesinde babasının kontrolündeki motosiklette ilerlerken epilepsi nöbeti geçiren 22 yaşındaki Yaşar yola düştü. Bu esnada gelen bir otomobilin çarptığı genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Belediye personeli olan babası Veli Kızılkaya’nın (51) kullandığı 45 ACY 943 plakalı motosiklette seyahat eden yemek firması çalışanı Yaşar Kızılkaya (22), epilepsi nöbeti geçirip, yola düştü.

Yere düşen gence otomobil çarptı

Durumu fark eden Kızılkaya, oğlunun yanına gitmek için motosikleti yol kenarına park etti.

Bu sırada arkadan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kızılkaya'ya çarpıp kaçtı.

Olay yerinde can verdi

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar Kızılkaya'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)