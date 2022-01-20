Manisa'da okula giden Furkan'a sokak köpeği saldırdı

Arkasından gelen başıboş köpek tarafından bacağından ısırılan 5'inci sınıf öğrencisi Furkan, esnaf sayesinde kurtuldu.

Manisa’nın Gördes ilçesinde 19 Ocak günü okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki Furkan Sakız, sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Furkan Sakız, köpeğin sağ bacağından ısırması üzerine acı içinde yere yığıldı.

YARDIMINA ESNAF YETİŞTİ

Saldırgan köpek ve arkasından gelen diğer köpekleri kovalayan esnaf, çocuğu Gördes Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Furkan Sakız'a 3 gün okula gidemez raporu verildi.

"GÖRDES'TE YÜZLERCE BAŞIBOŞ KÖPEK VAR"

Haberi alır almaz hastaneye gittiklerini söyleyen baba Muzaffer Sakız, “Doktor ilk tedavisini yaptı, aşılarını yaptı. Herhangi bir ateş veya başka bir durumda tekrar gelin dediler. Şu an iyi. Şikayetçiyim. Gördes Belediyesi acilen bu köpekleri sokaktan acilen toplamalı ve barınak yapılmalı. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Bir tane daha çocuğumuz, geleceğimiz kesinlikle ve kesinlikle zarara uğramamalı. Bunlar bizim canımız. Bir çocuk daha zarar görse o da bizim canımız. Gördes’te yüzlerce başıboş köpek var. Buna önlem alınmalı. Niye çözüm bulunmuyor anlamıyorum.” dedi.

"ARKAMDAN GELİP BACAĞIMDAN TUTTU"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Furkan Sakız ise “Arkamda gizlice köpek gelmiş bacağımdan tuttu, ben de yere düştüm. O da ısırdıktan sonra kaçtı. Bir taneydi ama arkada da köpekler vardı. Bir esnaf yardım etti. Canım çok acıdı. Bu bir daha olabilir. Arkadaşlarımın da başına gelebilir. Bu köpekler arkadaşlarıma da saldırmış. Bunlara bir önlem alınması lazım artık.” diye konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Sokağa çıkmaya korkar olduklarını söyleyen anne Mediha Sakız da “Ben artık korkuyorum. Mahallemizde çocuklar olsun, yetişkinler olsun herkesi ısırıyorlar. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Gereken neyse yapılsın artık.” dedi.