Manisa'da orman yangını çıktı

DHA
Türkiye, sıcak havaların etkisini yaşıyor.
Ormanlar alevlere teslim olurken, bir kötü haber de Manisa’dan geldi.
Alevler kısa sürede büyüdü
Saruhanlı ilçesinin kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Bölgeye 39 arazöz, 6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgar, müdahaleyi zorlaştırıyor
Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.