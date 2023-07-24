Manisa'da orman yangını çıktı
DHA

Türkiye, sıcak havaların etkisini yaşıyor.

Ormanlar alevlere teslim olurken, bir kötü haber de Manisa’dan geldi.

Alevler kısa sürede büyüdü

Saruhanlı ilçesinin kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye 39 arazöz, 6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'da orman yangını çıktı

Rüzgar, müdahaleyi zorlaştırıyor

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.