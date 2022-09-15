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Manisa'da orman yangını
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalara 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri katıldı.
- 15.09.2022 - 17:23
- Güncelleme : 15.09.2022 - 18:02
Türkiye bu yaz sezonunda da orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor...
Son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir orman yangını çıktı.
Ekipler seferber oldu
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Havadan ve karadan söndürülmeye çalışılan alevlerin, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladığı görüldü.
4 helikopter görevde
DHA'nın aktarımına göre; yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri katıldı.
Kontrol altına alındı
Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.
2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.