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    Manisa'da orman yangını

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalara 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri katıldı.
    • 15.09.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 18:02
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    Manisa'da orman yangını

    Türkiye bu yaz sezonunda da orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor...

    Son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir orman yangını çıktı.

    Ekipler seferber oldu

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

    Havadan ve karadan söndürülmeye çalışılan alevlerin, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladığı görüldü.

    Manisa'da orman yangını VİDEO

    Manisa da orman yangını #1

    4 helikopter görevde

    DHA'nın aktarımına göre; yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri katıldı.

    Kontrol altına alındı

    Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

    2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Manisa da orman yangını #2

    Manisa da orman yangını #3

    Manisa da orman yangını #4


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