Manisa’da ormanda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

Ormanda izinsiz yetiştirilen 1 kilo 700 gram esrar ile 180 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar ve kenevirler, örnek alınmasının ardından imha edildi.

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Afşar Mahallesi Yenimahalle mevkisindeki ormanda, izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; bölgede yapılan aramada, boyları 50 ile 180 santimetre arasında değişen toplam 180 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kenevir ve esrarlar imha edildi

Hint keneviri ve esrardan bir miktar örnek alındıktan sonra kalanı imha edildi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.