Manisa'da otomobil karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı: 2 ölü Seyir halindeki kamyon, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpışarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ve eniştesi yaşamını yitirirken kamyon şoförü gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Manisa'nın ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi.

Akhisar ilçesinde yaşanan kazada, İsmail Yüksel'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Y.A. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrildi.

Yüksel ve eniştesi hayatını kaybetti

Bölgedekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü İsmail Yüksel ile yanında yolcu olan eniştesi Halil İbrahim Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü gözaltında

Kamyon sürücüsü Y.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Jandarma, kamyon sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.