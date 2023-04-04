Manisa'da otomobil karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı: 2 ölü

AA & Ensonhaber
Manisa'nın ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi.
Akhisar ilçesinde yaşanan kazada, İsmail Yüksel'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Y.A. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrildi.
Yüksel ve eniştesi hayatını kaybetti
Bölgedekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü İsmail Yüksel ile yanında yolcu olan eniştesi Halil İbrahim Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü gözaltında
Kamyon sürücüsü Y.A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Jandarma, kamyon sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.