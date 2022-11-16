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    Manisa'da otomobil pulluk takılı traktöre saplandı: 1 ölü

    Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde ilerleyen pulluk takılı traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
    • 16.11.2022 - 20:00
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    Manisa'da otomobil pulluk takılı traktöre saplandı: 1 ölü

    Manisa'da saat 17.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Buğra Kök (25) idaresindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen T.T. (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle traktöre takılı pulluklara saplanan otomobilde sürücü Buğra Kök (25) ve annesi Hatice Kök (53) ağır yaralanırken, baba Ercan Kök (54) ve yeğenleri Metehan Dutar (3) yaralandı.

    Yaralılar sıkıştığı yerden kurtarıldı

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Burada hemen tedaviye alınan ağır yaralı anne Hatice Kök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Ağır yaralı otomobil sürücüsü Buğra Kök hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yeğen Metehan Dutar ve baba Ercan Kök ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    İHA'nın aktardığına göre yaşamını yitiren anne Hatice Kök'ün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

    Manisa da otomobil pulluk takılı traktöre saplandı: 1 ölü #1

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