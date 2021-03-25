- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Manisa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Yuvarlandığı şarampolde bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki akrabası, hastanede tedavi altına alındı.
- DHA
- 25.03.2021 - 12:12
- Güncelleme : 25.03.2021 - 12:22
Saat 09.00 sıralarında, Manisa'daki Salihli- Ödemiş Yolu Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk yakınlarında Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı otomobil kaza yaptı.
Akay, henüz belirlenemeyen bir sebeple Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevkisinde şarampole yuvarlandı.
KADIN, OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Akay ile yanındaki akrabası Emine Akay, otomobilde sıkışarak, yaralandı.
TEDAVİYE ALINDILAR
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.