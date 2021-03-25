Euro
9.4489
0.68%
Dolar
7.9568
0.45%
Altın
442.61
0.39%
Borsa
1.416
0.13%
Bitcoin
426.700
-4.33%
EXEN Coin
12.25
-1.92%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Manisa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Yuvarlandığı şarampolde bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki akrabası, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Saat 09.00 sıralarında, Manisa'daki Salihli- Ödemiş Yolu Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk yakınlarında Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı otomobil kaza yaptı.

    Akay, henüz belirlenemeyen bir sebeple Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevkisinde şarampole yuvarlandı.

    KADIN, OTOMOBİLDE SIKIŞTI

    Bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Akay ile yanındaki akrabası Emine Akay, otomobilde sıkışarak, yaralandı.

    TEDAVİYE ALINDILAR

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

    Manisa da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #1

    Manisa da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #2

    Manisa da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #3

    Manisa da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #4

    Manisa da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir