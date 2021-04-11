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    Manisa'da otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada araçtaki 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 14:04
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    Manisa'da otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

    Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39), Ahmetli ilçesi Matderesi mevkisi yakınlarında kullandığı 41 NH 802 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı.

    Sürücü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Ölen 3 kişinin cenazeleri, güvenlik güçleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Manisa da otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten verilen trafik, kaza yapan otomobilinin çekici ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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