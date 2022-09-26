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    Manisa’da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü

    Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma açıldı.
    • 26.09.2022 - 08:54
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    Manisa’da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü

    Manisa’nın Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki battı-çıktı çıkışında dün saat 14.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Fatmanur İtik’e, Cafer Alsay (29) yönetimindeki 35 AFL 77 plakalı otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savruldu

    İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa’da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü #1

    Kız çocuğu kurtarılamadı

    Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti.

    İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınlar yasa boğuldu.

    Manisa’da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu öldü #2

    Soruşturuluyor

    Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    DHA’nın haberine göre polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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