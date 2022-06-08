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- Manisa'da otomobilin çarptığı seyyar kokoreççi hayatını kaybetti
Manisa'da otomobilin çarptığı seyyar kokoreççi hayatını kaybetti
Turgutlu ilçesinde 66 yaşındaki seyyar kokoreççi Ahmet Kafaoğlu'na otomobil çarptı. Kafaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- 08.06.2022 - 16:13
- Güncelleme : 08.06.2022 - 16:28
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi'nde 19 yaşındaki Yasin K.'nin kullandığı otomobil, Ahmet Kafaoğlu yönetimindeki 45 ZC 2640 plakalı motosiklete çarptı.
Motosikletiyle seyyar kokoreççilik yapan Kafaoğlu, savrulup başını beton zemine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kafaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Kafaoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Sürücü gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre, soruşturma başlatan polis, yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin sürücüsü Yasin K.'yi gözaltına aldı.