Manisa'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada yolcu öldü

- Manisa Kula'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 29 yaşındaki Hikmet Akbağ hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- Kaza, İzmir-Ankara D300 kara yolunda meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Kaza sonrası trafik kısa süreliğine aksadı, soruşturma devam ediyor.
İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere mevkiinde Abdullah Yavuz’un kontrolünü yitirdiği otomobil, Bedrettin Kurt idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Yavuz ve yanındaki Hikmet Akbağ ve Sultan Çıtır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akbağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İZMİR YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.