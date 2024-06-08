Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki kızına defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kayıplara karışan şüpheli baba B.K.(39), önceki gün akşam saatlerinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Öz kızına cinsel istismarda bulundu
2 yıldan fazla süredir öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli baba, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan B.K.(39), işlemleri tamamlanmasının ardından hâkim karşısına çıkarılacak.
4 gündür firariydi, yakalanınca "pişmanım" dedi
Öte yandan gözaltı işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gazetecilerin sorduğu "pişman mısınız?" sorusuna "pişmanım" yanıtını verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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