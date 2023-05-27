Manisa'da pitbull cinsi köpekle oklu kirpi avlayan 6 kişiye 138 bin TL ceza
DHA

Manisa'da Salihli'ye bağlı Adala Devlet Avlağı'nda, Doğa Koruma Milli Parklar Salihli Şefliği ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Poyrazdamları Jandarma Karakol Komutanlığı’yla birlikte koruma-kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olan koruma altındaki oklu kirpiyi cinsi 2 köpekle avlayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Toplamda 138 bin 198 TL para cezası kesildi

Şüphelilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 65 bin 400 TL idari para cezası, 1 kişiye 6 bin TL tazminat cezası ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 2 kişiye 66 bin 798 TL para cezası olmak üzere toplamda 138 bin 198 TL para cezası kesildi.

2 pitbull cinsi köpeğe el konuldu

Avda kullanılan 2 adet pitbull cinsi ile 1 adet oklu kirpiye de el konulduğu öğrenildi.