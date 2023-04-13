Manisa'da piyasaya sahte para süren 2 şüpheliye tutuklama

DHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir kişinin alışveriş yaptığı mağazada sahte para kullandığı bilgisine ulaştı.
JASAT'ın teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli İ.E., alışveriş yaptığı mağazada yakalandı.
Sahte banknot ele geçirildi
İ.E.'nin üzerindeki aramada, 383 adet 200'TL’lik sahte banknot ele geçirildi.
İ.E., jandarmadaki sorgusunda, sahte paraları A.G.'den aldığını söyledi.
Diğer şüpheli de yakalandı
A.G. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler tutuklandı
A.G. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.