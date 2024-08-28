Manisa'da dün 23.25 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi’nde kameraya yansıyan görüntülerde kahvehaneye giren Mehmet Y. isimli şahıs, husumetlisi olduğu işletmeci Eyüp Deniz’in masasına gelerek belinden çıkardığı bıçağı Deniz’in sağ göğsüne sapladı.
TALİHSİZ ADAM KANLAR İÇERİSİNDE KALDI
Bıçaklanan Deniz ayağa kalkarak Mehmet Y.’yi kendinden uzaklaştırıp kahvehanenin dışına çıktı.
Yaşanan onay ve panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Eyüp Deniz, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay sonrası kaçan Mehmet Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Y. bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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