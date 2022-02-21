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    Manisa’da, restoranda silahlı kavga

    Restoranda çıkan tartışmada M.İ. isimli şahıs, S.K.’nın bacaklarına 4-5 el ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan S.K. hastaneye kaldırıldı. M.İ., yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 10:02
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    Manisa’da, restoranda silahlı kavga

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde bulunan bir restoranda, M.İ. ile S.K. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

    Silahını çıkaran M.İ., S.K.’nin bacaklarına tabanca ile 4-5 el ateş etti.

    Restoran sahiplerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

    Bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yatan S.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.k., buradan Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    S.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, M.İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    RESTORAN 1 AYLIĞINA KAPATILDI

    Öte yandan, olayın yaşandığı restoran ilçe kaymakamlığı oluruyla 1 ay süre ile kapatıldı.

    Manisa’da, restoranda silahlı kavga #1

    Manisa’da, restoranda silahlı kavga #2


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