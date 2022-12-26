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- Manisa'da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı
Manisa'da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı
Jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.
- 26.12.2022 - 14:15
- Güncelleme : 26.12.2022 - 14:29
Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.'yi takibe aldı.
Ekipler, S.D.'nin, elindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon liraya Ankara’dan gelen şüphelilere satmak istediği bilgisine ulaştı.
Gözaltına alındı
Operasyon düzenleyen jandarma, S.D.'yi gözaltına aldı.
S.D.'nin evinde yapılan aramada lahit bulundu.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.