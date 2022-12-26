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    Manisa'da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı

    Jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.
    • 26.12.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:29
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    Manisa'da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.'yi takibe aldı.

    Ekipler, S.D.'nin, elindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon liraya Ankara’dan gelen şüphelilere satmak istediği bilgisine ulaştı.

    Gözaltına alındı

    Operasyon düzenleyen jandarma, S.D.'yi gözaltına aldı.

    S.D.'nin evinde yapılan aramada lahit bulundu.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Manisa da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı #1

    Manisa da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı #2

    Manisa da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı #3


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