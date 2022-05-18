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- Manisa'da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti
Manisa'da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte Turgutlu ilçesine gelen 14 yaşındaki Murat Koyuncu, tarlaya gitmek için bindiğin traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybetti.
- 18.05.2022 - 16:20
- Güncelleme : 18.05.2022 - 17:10
Şanlıurfa'dan meyve bahçelerinde çalışmak için 14 yaşındaki Murat Koyuncu ve ailesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi.
Meyve bahçelerine gitmek için R.Y. yönetimindeki 45 N8493 plakalı traktörün römorkuna binen 14 yaşındaki Murat Koyuncu, yolda giderken bulunduğu römorkun kapağı açıldı.
Hastane yolunda can verdi
Kapağın açılmasıyla dengesini kaybeden Murat Koyuncu, römorktan düştü. Yakınları tarafından hemen Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen genç çocuk, yolda hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Sürücü gözaltına alındı
AA'nın haberine göre, kazaya ilişkin traktörün sürücüsü R.Y. gözaltına alındı.