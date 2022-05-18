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    Manisa'da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte Turgutlu ilçesine gelen 14 yaşındaki Murat Koyuncu, tarlaya gitmek için bindiğin traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybetti.
    • 18.05.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:10
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    Manisa'da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'dan meyve bahçelerinde çalışmak için 14 yaşındaki Murat Koyuncu ve ailesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi.

    Meyve bahçelerine gitmek için R.Y. yönetimindeki 45 N8493 plakalı traktörün römorkuna binen 14 yaşındaki Murat Koyuncu, yolda giderken bulunduğu römorkun kapağı açıldı.

    Hastane yolunda can verdi

    Kapağın açılmasıyla dengesini kaybeden Murat Koyuncu, römorktan düştü. Yakınları tarafından hemen Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen genç çocuk, yolda hayatını kaybetti.

    Çocuğun cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

    Sürücü gözaltına alındı

    AA'nın haberine göre, kazaya ilişkin traktörün sürücüsü R.Y. gözaltına alındı.

    Manisa da römorktan düşen çocuk hayatını kaybetti #1


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